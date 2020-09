Zkušenosti s iOS 14: Tohle je 14 nejlepších funkcí, které jsme objevili

Widgety iOS 14 je první verze systému, která podporuje přidávání widgetů přímo na domovskou obrazovku. Dosud jste je totiž mohli mít jen na levé stránce v oznamovacím centru. Po vzoru Androidu je však nyní můžete přidat kamkoli se vám zlíbí. Widgetů je veliké množství a je jen na vás, jestli dáte přednost malým, čistě informačním, nebo těm komplexnějším. Chytrá sada widgetů totiž inteligentně vybíraná ty podle aplikací, které používáte nejčastěji. Ve správnou denní dobu se vám tak zobrazí ten správný widget. Na plochu si tak můžete přidat widgety Baterie, Kalendáře, Hodin, Souborů, Map, Hudby, Zpráv, Poznámek, Připomínek, Fotek, Podcastů, Času u obrazovky, Návrhů Siri, Akcií, Tipů a Počasí. To jsou tedy ty vytvořené přímo Applem. Mezi aplikace vývojářů třetích stran podporující widgety už patří např. Copilot, Nudget, Pillow, Slopes, WaterMinder, Streaks, SmartGym, Apollo for Reddit, Aviary for Twitter, TripIt, Documents by Readdle, Day One Journal, PDF Expert, Spark email, Scanner Pro, Carrot Weather a mnoho dalších.

Knihovna aplikací Ve spojení s novými widgety domovské obrazovky obsahuje iOS 14 také zcela novou knihovnu aplikací. Její úkol je, aby automaticky organizovala všechny aplikace do jednoho přehledného zobrazení. Co to znamená? Že se aplikace řadí do kategorií a ty nejpoužívanější vám systém nabídne vždy tak, abyste je měli na dosah jednoho klepnutí. Ve skutečnosti se ale nejedná o nic jiného než původní složky, které jsou jen seskupeny dle žánrů. Pokud jste tak dříve měli 10 fotografických aplikací v jedné složce, museli jste je tam dávat ručně. V tomto vám tak iOS 14 ušetří práci, navíc tituly v aplikaci seřadí ne podle toho, jak si myslíte, že je používáte, ale jak je skutečně používáte. Knihovna aplikací navíc funguje tak, že i když z Domovské obrazovky (nebo obrazovek), smažete aplikace, odstraní se pouze jejich zástupce a nadále je máte nainstalovány v zařízení. Vše tak vypadá tak, jak jsme dlouhá léta zvyklí na Androidu.

Kompaktní vzhled Dlouhou dobu si uživatelé zařízení Applu stěžovali na to, že když jim někdo volá, mají o tom informaci přes celý displej. Pokud nechtějí hovor přijmout ani odmítnout ale třeba jej jen ztiší, musí pak počkat, než druhá strana zavěsí. Nyní se místo upozornění přes celý displej zobrazuje jen malá lišta s nabídkou akce. Redesign se dočkala i hlasová asistentka Siri. Místo aby bylo její rozhraní přes celý displej, tak se jen ve spodní jeho části zobrazí malé logo, které vás informuje, že Siri už naslouchá vašim požadavkům. Oproti příchozím hovorům v tomto režimu ale nemůžete nadále procházet prostředím systému.

Nové funkce Zpráv Zprávy jsou jednou z aplikací, ve kterých se událo nejvíce změn. Nově si tak můžete přišpendlit až devět nejdůležitějších konverzací na začátek seznamu konverzací, kde se k nim snadno dostanete bez dlouhého hledání. Skupinovým konverzacím zároveň můžete vložit fotku, Memoji nebo emotikonu. Skupinové konverzace však přidaly i možnost zmínek. Zprávu adresujete zadáním jména dotyčného. A když někdo zmíní vás, vaše jméno se zvýrazní. Pro hodně aktivní skupinu si můžete nastavit i to, jestli chcete dostávat oznámení, jen když vás někdo zmíní. Přímo na určitou zprávu se dá i nově reagovat a odpovědi si můžete zobrazit v celé konverzaci nebo přehledněji jako samostatné vlákno. Poté samozřejmě přibyly nové styly a nálepky Memoji.

Hledání emodži Protože je knihovna „smajlíků“ už neskutečně obsáhlá, přibylo jejich hledání. Kdekoli v systému, ať již tedy ve Zprávách, v komunikačních aplikacích, Poznámkách, E-mailu atd. tak můžete napsat text, který daný emodži vystihuje a systém vám jej předloží k použití. Můžete tak napsat srdce, peníze, dům nebo prostě cokoli jiného a jen vybrat odpovídající emotikonu.

Obraz v obraze Operační systém iPadOS už PiP nabízí nějakou tu dobu, na iPhony se ale dostává až s iOS 14. Jednoduše to znamená, že při procházení systémem můžete sledovat videa z různých aplikací bez jejich přerušení. Funkce se nesoustředí jen na videa, ale např. i na FaceTime hovory. Můžete tak s někým video telefonovat, a přitom si psát poznámky, koukat do kalendáře atd.

YouTube ve 4K Konečně si také s iOS 14 a aplikací YouTube přehrajete videa v kvalitě 4K. Po otevření titulu jednoduše začněte přehrávat kýžené video, vyberte ikonu Více a v pravém horním rohu zvolte nabídku Kvalita a vyberte 2160p.

Změna výchozího prohlížeče a e-mailu V rámci antimonopolního boje udělal Apple krok stranou a nově nabízí uživatelům možnost změnit si výchozí internetový prohlížeč a e-mailový klient. Místo Safari tak můžete mít třeba Chrome, místo aplikace Mail zase jakoukoli jinou, kterou používáte (např. Gmail). Ne všechny aplikace jsou však tomuto ještě odladěny. Celé to pak funguje tak, že pokud kliknete na internetový odkaz, neotevře se automaticky v Safari ale ve vámi zvoleném prohlížeč atd.

Aplikace Přeložit S iOS 14 se vám do iPhonu automaticky nainstaluje i nová aplikace Přeložit. Ta funguje nejen, když do ní zadáte text ručně, ale nabízí i zadávání hlasem. Díky tomu můžete mluvit jedním z podporovaných jazyků a aplikace vše předkládá do jiného z podporovaných jazyků. Těch je zatím 11 a čeština bohužel chybí. I tak ale aplikaci využijete, pokud vládnete např. angličtinou a chcete se domluvit v sousedním Německu nebo dalekém Japonsku. Vše navíc klidně i off-line. Oblíbené překlady si lze klidně i ukládat.

Nové funkce sluchátek AirPods Pokud se svým iPhonem a iPadem používáte sluchátka AirPods, naučí se s iOS 14 zajímavým kouskům. Nová oznámení baterie vám tak dají vědět, že je AirPody potřeba dobít, přítomno je ale i automatické přepínání mezi zařízeními bez nutnosti ručního vstupu. AirPody tak vědí, které zařízení aktuálně používáte. Když dotelefonujete na iPhonu a pustíte si film na iPadu, AirPody se přepnou automaticky. AirPodům Pro pak přibyl prostorový zvuk. Díky dynamickému sledování polohy hlavy tak zní jednotlivé kanály prostorového zvuku přesně odtud, odkud mají. I když otočíte hlavou nebo pohnete zařízením.

App Store Vývojáři aplikací teď mohou svá předplatná zpřístupnit pro sdílení mezi členy skupiny rodinného sdílení. Díky vylepšení Game Centra můžete sledovat, jaké hry hrají vaši přátelé. V něm byly upraveny a zjednodušeny nabídky, aby bylo vše patrné na první pohled. V záložce Apple Arcade se pak nově zobrazují připravované hry, abyste věděli, na co se můžete těšit. Konečně bylo vylepšeno i hledání v App Storu, které lépe pracuje s překlepy.

FaceTime Na kvalitu FaceTime hovorů mnozí lamentují a nutno říci, že právem. Apple však v iOS 14 na iPhonu X a novějším zvýšil kvalitu videa a to na už konečně použitelných 1080p. K tomu přibyla nová funkce pojmenovaná jako Oční kontakt. Ta používá strojové učení k jemnému polohování očí a tváře, díky kterému videohovory působí přirozeněji, dokonce i když se místo do kamery díváte na obrazovku. Systém také nově symbolem ukazuje, že daná aplikace využívá kameru.

Hudba V aplikaci hudebního přehrávače přibyla nabídka Pusťte si. V ní si můžete pouštět a objevovat oblíbenou hudbu, umělce, playlisty i mixy. Přibylo také automatické přehrávání. To po dohrání alba nebo playlistu pustí další podobnou hudbu. Užitečné jsou i nové možnosti vyhledávání, kterým přibyly lepší návrhy a filtrování.

Fotoaparát Aplikace Fotoaparát dostala i na starších zařízeních vzhled z iPhonů 11 a 11 Pro. To znamená nejen že přibyla nová funkce QuickTake video, ale poměrně zbytečně se celé rozhraní udělalo složitějším. To, co jste dosud měli na dosah jednoho kliknutí najdete až po volbě ikony šipky. Jako kompenzaci za to se vám alespoň nabídky zobrazí hned u symbolu spouště.