Zkusili předpovědět technologickou budoucnost a tragicky pohořeli [výběr citátů]

„Vše, co se dá vynalézt, už bylo vynalezeno."

Charles H. Duell, ředitel United States Patent Office v letech 1898 až 1901. Citát údajně pronesený v roce 1902 byl záhy označen za smyšlený, přesto dodnes žije svým životem a stále se předává dál. Jeden z Duellových reálných citátů z roku 1902 naopak ukazuje, že to měl v hlavě velmi dobře srovnané:

„Podle mého názoru se veškerý pokrok ve všech oblastech bude znát naprosto bezvýznamný, pokud jej srovnáme s tím, co přinese aktuální století. Téměř si přeji, abych mohl žít svůj život znovu, abych viděl všechny ty zázraky, které už jsou za dveřmi.“