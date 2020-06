Zlatý iPhone od Escobara. Podvod schovaný za prsa, modelky, youtubery a slavné jméno

Jméno Pablo Escobar už jste patrně slyšeli. Jeden z největších zločinců historie, svého času jeden z nejbohatších lidí planety, tohoto času už 27 let mrtvý. Ale jeho odkaz v Kolumbii žije dál. Třeba hroši, kteří kdysi utekli z Pablova sídla a přemnožili se, nebo jeho BIOLOGICKÝ (vysvětlení vtípku ve videu) bratr Roberto.

Ten podniká dodnes a znovu to není legální. Jen kokain vyměnil za telefony, jaké svět neviděl. Začalo to v prosinci 2019, kdy nabídnul ohebný telefon za 11 tisíc korun. Wooow! Jak to udělal? Vždyť tehdy ohýbačky stály pětkrát tolik! Pak jsme ale v pozlaceném kýči poznali Royole Flexpai. Z vlastní zkušenosti víme, že ten telefon je jednoduše špatný a za 1 400 dolarů neprodejný, takže se možná dohodl s Escobarem a výsledkem je Escobar Fold 1 s cenou 399 dolarů.

Kdo objednal, pár týdnů čekal, než mu přišel dopis, že nastaly problémy s kvalitou a distribucí a jako omluvu Escobar nabízí upgrade na Escobar Fold 2. Až sem byl příběh uvěřitelný. Pak jsme ale telefon viděli, hned poznali Galaxy Fold, který Samsung prodával za dva tisíce dolarů. Jenže Escobar chtěl pouze 349 dolarů. Právě v té době se začaly objevovat první zprávy o tom, že je to celé podvod.

Kupodivu však celá mašinérie jede dál a před pár dny se objevily zprávy o třetím telefonu. Tentokrát je to pozlacený iPhone 11 Pro, který se u Applu prodává za tisíc dolarů, ale v limitované edici dvou tisíc kusů pod jménem Escobar Gold 11 Pro je za 499 dolarů. Vysvětlení? Jsou to repasované kousky, proto jsou tak levné…

Jenže teď už Escobarovým trikům nevěří vůbec nikdo. Takže jak jsme se dostali až sem, jaký byl recept na úspěch/podvod?

Vzít technologický hit. Nabídnout jej za neuvěřitelnou cenu. Vše obalit marketingem s prsatými modelkami v bikinách i bez nich. Zapojit YouTubery. Dokonce i ti, kteří po druhém telefonu celý byznys označili za scam, dostali k recenzi i třetí telefon. Udělat co největší humbuk. Kromě modelek totiž kolumbijský společnost žaluje Apple o 2,6 miliardy dolarů. Už to stačí, aby média po celém světě měla zájem. Co na tom, že důvod žaloby je směšný a šance na úspěch žaloby nulová? Ale žaloba samotná není cíl, tím je publicita. Inkasovat peníze. A to metodami, které jsou nevratné – kryptoměny a platba z účtu na účet. Nikomu nic nedodat. Kromě YouTuberů, samozřejmě. Ti aspoň ze začátku příběhu v lidech živili představu, že produkt opravdu existuje.

Co dál? Doufejme, že nic. Ne snad, že by Escobarovi chyběla drzost pokračovat se čtvrtým telefonem, ale zpráva o podvodu se šíří internetem, což musí být znát i na objemu nových objednávek a celé se to dříve nebo později přestane vyplácet.