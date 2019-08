Zmatek nebo jednodušší značení? Nový iPhone 11 možná dostane přídomek Pro

Ve značení iPhonů v posledních letech nastal chaos. Od iPhonu 6 se zažilo označení Plus pro větší model, loni Apple přišel s přídomkem Max, který měl podtrhnout, že jde zatím o největší iPhone. Leaker CoinX nyní přišel s tvrzením, že letošní iPhone ponese přídomek Pro. Proč bychom mu měli věřit? CoinX loni jako první správně predikoval značení iPhonů XS, XS Max a XR a další novinky.

Pokud by Apple opravdu přistoupil u iPhonů na značení Pro, co by to vlastně znamenalo? CoinX nijak nerozvádí, zda Pro nahradí u většího modelu stávající označení Max nebo půjde o univerzální značení výkonnějších iPhonů.

Pokud se totiž podíváme na zbylé produktové portfolio Applu, je patrné, že přídomek Pro slouží vždy k označení vybavenější řady daného produktu, ať už jde o iPad Pro, MacBook Pro, Mac Pro či iMac Pro.

Když se tedy pustíme do větších spekulací, mohlo by to znamenat klidně i to, že nástupci iPhonu XS a XS Max dostanou jednotný název iPhone 11 Pro a na výběr bude ve dvou velikostech 5,8 a 6,5”, podobně jako to Apple udělal například u iPadů Pro. Nástupce dostupnějšího modelu XR se může jmenovat jednoduše iPhone 11. Apple by tímto „pozvednutím“ jména ještě více podpořil prodeje letošního hitu, modelu XR, který by tak ztratil pachuť „něčeho levnějšího“.

A můžeme se pustit ještě na tenčí led spekulací. Jedenáctka není z marketingového hlediska zrovna přitažlivé číslo a římské XI by po loňském XS a XR bylo spíše matoucí. Co kdyby to Apple tedy udělal jako u jiných produktů a číslovku ze jména úplně odstranil a ve specifikacích jen dodal, že jde o iPhone 11. generace? Značení iPhone a iPhone Pro by bylo mnohem jednodušší a bylo by jednotné se zbytkem portfolia Applu.

Jde však pouze o spekulace. Nechme se překvapit, co nám Apple již zhruba za měsíc doopravdy naservíruje.

Via 9To5Mac