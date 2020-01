Značka Pocophone se odděluje od Xiaomi a chystá nový telefon

Populární Pocophone F1 od Xiaomi před necelými dvěma lety přinesl prémiovou výbavu do střední třídy. Telefon se stal oblíbený hlavně v Indii, ale úspěchy zaznamenal i v ČR. Pak se ale slibně rozjetý projekt odmlčel a za celý loňský rok jsme se nedočkali jediné novinky.

Nyní ale viceprezident Xiaomi oznámil, že Pocophone (respektive Poco) bude samostatnou značkou. Téměř zároveň se objevil dokument, který ukazuje na nový telefon. Firma zaregistrovala ochrannou známku pro Pocophone F2. O parametrech nevíme nic, ale pokud „Dvojka“ přinese podobně lákavý poměr výkon/cena, jako tomu bylo u „Jedničky“, tak se máme na co těšit.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.