Známe české ceny supervýhodného Xiaomi Poco F1. Lákavé, ale v zahraničí je ještě levnější

Xiaomi představilo globální verzi superphonu Pocophone F1 a potvrdilo se, že se novinka brzy dostane do prodeje i u nás. Česká republika je totiž na seznamu států, kde hodlá Xiaomi plastovým smartphonem zatopit konkurenci.

Podle informací z českého Xiaomi začne prodej v sobotu 1. září na oficiálních prodejnách a k dispozici budou následující varianty, obě v černé a modré barvě:

Pocophone F1 (6 GB RAM, 64 GB): 9 999 Kč

Pocophone F1 (6 GB RAM, 128 GB): 10 999 Kč

Top verze s 8 GB RAM, úložištěm 256 GB a kevlarovým krytem přijde také, ale později, podrobnosti zatím chybí.

Xiaomi Poco F1 katalog rozměry a hmotnost: 156 × 75 × 8,8 mm, 182 g

displej: 6,2'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 246, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (8× Cortex-A75 + A55, 2,8 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: předběžná 6 700 Kč (srpen 2018) Pořiďte si podobný model na Alza.cz

V konkurenci smartphonů s čipsetem Snapdragon 845 jsou to ceny lákavé, ale pohled do zahraničí kazí radost, protože tam jsou ceny ještě níže. Ve Španělsku 329 eur/399 eur, tedy po přepočtu cca 8 500 Kč/10 300 Kč. Oficiálně oznámená cena vyšší paměťové verze je dokonce 369 eur, tedy asi 9 500 Kč.

Proč jsme u nás v obou případech o masivních 1 500 Kč výše? Hádám, že Xiaomi zjistilo to samé, co už dávno ví i Honor – totiž že Češi slyší na poměr výkon/cena. To je silná stránka telefonů Honor, Xiaomi a stejný předpoklad platí i pro novou značku Poco. Honor i Xiaomi jsou u nás silné, a tak jim roste sebevědomí. Bohužel i to cenové...

Pohled do Indie

Pojďme se podívat do Indie. Tohle už je v mnoha ohledech jiný svět, jiné tržní podmínky... Ale telefon je stále stejný. A na oficiálním webu za něj chtějí 23 999 rupií, což je po přepočtu 7 500 Kč.

Ano, stále je řeč o vyšší verzi 6/128GB. Ta nižší v Indii přijde na 6 600 Kč.

Budoucí bestseller? Představení Pocophone F1:

Via GSMarena