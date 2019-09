Známe datum vydání akční hry Call Of Duty: Mobile. Čekání už nepotrvá dlouho

Očekávaná akční hra Call of Duty: Mobile se již brzy dostane do smartphonů s Androidem a iOS. Vývojář hry potvrdil globální start hry na úterý 1. října, kdy bude možné hrát hru po celém světě až na několik výjimek. V rámci úvodního startu bude opomenuta Čína, Vietnam a vcelku překvapivě i Belgie.

Videopředstavení hry Call of Duty: Mobile:

Ve hře budou připraveny herní režimy Deathmatch, Search and Destroy a Free-For-All, které si můžete zahrát na populárních mapách Nuketown, Crash nebo Hijacked z počítačové verze hry. Aspekt Battle Royale naplní bitvy o přežití až jedné stovky hráčů, kteří se utkají na mapách speciálně vytvořených pro mobilní verzi hry, a to v týmech po dvou nebo čtyřech hráčích. Mapy budou přesto inspirovány známými lokacemi franšízy Call of Duty.

Hra bude k dispozici zdarma, samozřejmě ale nebudou chybět různorodé in-game nákupy. O dostupnosti Call of Duty na mobilu se hovořilo již dříve, a to v souvislosti tabletofony řady Galaxy Note10 od Samsungu. Ty však při prvním spuštění hru Call of Duty neobsahovaly, takže ze spolupráce obou firem těsně před oznámením desáté generace Galaxy Note zřejmě sešlo. K verzi pro Android se můžete předregistrovat zde, na iOS můžete hru najít zde.

