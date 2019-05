Známe detaily evropského Pokémon Go Festu. Po roce se opět dočká Dortmund

Společnost Niantic na včerejší tiskové konferenci oznámila detaily pro blížící se Event evropského měřítka, Pokémon Go Fest Fortmund 2019. A zatímco v loňském roce se v Dortmundu uskutečnil „pouze“ Safari Event (přesto na něj dorazilo přes 170 tisíc hráčů!), letošní akce má snést srovnání s americkým Go Festem, který se opět uskuteční v Chicagu. A protože čeští hráči mají do Německa podstatně blíže, než do USA, máme pro vás připraveny detaily evropské akce. Kolik vás bude stát, a kdy se herní událost koná?

Akce se uskuteční 4. - 7. července v dortmundském parku Westfalenpark. Na akci bude třeba dopředu zakoupit lístek, pro každý účet však platí omezení - vstupenku můžete mít pouze na jeden den ze čtyř. To aby se dostalo na všechny zájemce. Niantic slibuje na každý den stejný herní zážitek. Již nyní však ubytovací kapacity v Dortmundu hlásí „Téměř vyprodáno“, a to ještě nikdo nemá jistotu, že se na něj vstupenka vůbec dostane...

Největším rozdílem oproti loňskému roku je nutná vstupenka, která vás bude stát 25 EUR, platí od desáté dopolední až do šesté večerní. Pokud byste si chtěli přivstat a být na místě již o dvě hodiny dříve, bude vás stát vstupenka „Early Access“ 35 EUR. V ceně není započítaný dvoueurový administrační poplatek a daně. Tedy klasický americký přístup, na který v Evropě nejsme vůbec zvyklí. Po přepočtu na koruny s daní se tak u běžného vstupu dostáváme zhruba na 800 Kč, u včasného vstupu pak zhruba 1 100 Kč.

Protože se předpokládá obrovský zájem hráčů z celé Evropy, bude nejdříve spuštěno losování o možnost zakoupení vstupenky. V Pokémon Go v sekci Events se od 13. května objeví možnost zařazení do slosovaní, bude stačit uvést kontaktní e-mail, na který bude kontaktování, pokud se na vás usměje štěstí. Až následně bude zvolen termín, v němž půjde lístek zakoupit pro sebe i až pro tři své přátele. Každý z nich samozřejmě musí mít herní účet v Pokémon Go.

Pokémon Go už nikdo nehraje (2018 Edition):

"Pokémon GO is dead", Safari Zone Dortmund 2018 edition. pic.twitter.com/1TQOdgkq5R — Pokémon GO Hub (@PokemonGOHubNet) 1. července 2018

Přímo ve Westfalenparku budou vytvořena čtyři stanoviště, která mají navozovat „přirozené prostředí“ pro pokémony, kteří se zde budou nacházet. Z infografiky můžeme vyčíst některé z nick, kteří se zde objeví - Horsea, Milotic, Shieldon, Nidoran, Medicham, Chimchar, Carnivine a Unown W.

Zdroj Pokemongolive