Známe kapacitu baterie a RAM nového iPhonu SE. Tipnete s přesné hodnoty?

Apple u včerejšího představení druhé generace iPhonu SE tradičně opomněl zmínit velikost operační paměti a kapacitu pevně integrované baterie. Americkému gigantovi se však tyto detaily povedlo tajit jen jeden den, protože tyto, pro mnohé zásadní, hardwarové parametry vytroubil do světa čínský operátor China Telecom. A ještě předtím, než vám prozradíme kapacitu baterie, můžete ji nezávazně odhadnout a posléze posoudit s realitou...

Operační paměť nového levného iPhonu bude 3GB, což je o 1GB více, než iPhone 8, v jehož designové lince nové „es éčko“ pokračuje. Jen pro srovnání, u iPhonů 11 s identickým čipsetem Apple A13 Bionic je k dispozici operační paměť o kapacitě 4 GB. Kapacita baterie bude u novinky 1 821 mAh, což je stejně jako u již zmiňovaného iPhonu 8. Teorie je věc jedna, ovšem až praktické zkušenosti ukáží, zda telefon na jedno nabití zvládne celý náročný pracovní den.

První generace iPhonu SE nabízela 1 624mAh akumulátor, takže se jedná o určité zlepšení, každopádně s ohledem na průměrnou kapacitu baterií smartphonů to není „žádná sláva“. Navíc, v základním balení bude připravena pouze pomalá 5W nabíječka, pokud budete chtít nabíjet rychleji (Apple doslovně uvádí maximální nabíjecí výkon „18W nebo vyšší“), bude třeba rychlonabíječku dokoupit samostatně.

Apple iPhone SE (2020) 64GB katalog |preview | info rozměry a hmotnost: 138 × 67 × 7,3 mm, 148 g

displej: 4,7", kapacitní IPS LCD, 750 × 1 334, 326 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (600|75 Mb/s)

konektivita: Lightning, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 3 GB, baterie: 1 821 mAh

procesor: Apple A13 Bionic (2× Lightning, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Apple iOS 13

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 65 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

Letošnímu iPhonu SE menší kapacita baterie samozřejmě projde. A, i když se bráníme srovnání s Androidy kvůli odlišné koncepci a návrhu systému, pokud by někdo z dalších výrobců uvedl na trh Android smartphone s baterií, dejme tomu, pod 3 000 mAh, dali by mu to potenciální zájemci jistě pořádně „sežrat“.

Zdroj tinydevice