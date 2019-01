Známe termín letošní konference Google I/O. Těšte se na Android Q

Sundar Pichai, CEO společnosti Google, potvrdil termín letošní jarní vývojářské konference Google I/O 2019. Americký gigant na ní každoročně představuje softwarové novinky z oblasti Androidu, Wear OS, Google Assistanta, Chrome OS a novinky týkající se dalších doplňkových a propojených služeb.

Glad the transmission was received:) See you at Shoreline Amphitheatre May 7-9 for this year's I/O! #io19 pic.twitter.com/CXWpQR4Eza