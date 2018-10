Zneužíváte rodinné Spotify s přáteli? Pak vás možná čekají problémy

Spotify Premium stojí 154 Kč/měsíc. Rodinné Spotify stojí 232 Kč a je pro šest lidí, takže jedno Premium vyjde na 39 Kč. Divíte se, že lidé kličkují mezi pravidly a skládají se do skupin, aby ušetřili? A rozhodně nejde pouze o typickou českou vychytralost.

Spotify tímto způsobem přichází o velké peníze, a tak se snaží zneužívání rodinného tarifu zabránit. V podmínkách je sice napsáno „...a dalších pět lidí, kteří s tebou bydlí na stejné adrese...,“ ale v praxi je těžko ověřitelné. Spotify vidí, že se uživatelé jedné „šestičlenné rodiny“ přihlašují z jiných sítí a třeba i velmi vzdálených lokalit. To ale ještě neznamená, že nejde o pokrevní rodinu, která opravdu bydlí v jedné domácnosti. Vždyť děti mohou trávit většinu roku na koleji, rodiče hodně cestovat...

@Spotify Why do you need my GPS location to continue offering me a "Premium discount"? I pay for the family plan and it should not matter where my family lives. Will you cancel my account if my family gets too far from each other? #wtf #fail pic.twitter.com/HauQtHXSUA