Znovuoživení dokončeno. Niantic vydal očekávanou hru Ingress Prime

Hry v rozšířené realitě mají u smartphonů jednoho společného předka - hru Ingress. Ta byla spuštěna v roce 2012, získala si zájem veřejnosti i velkou hráčkou základu. Na jejich základech a datech pak byla v roce 2016 představena hra Pokémon Go. A Ingressu velmi výrazně ubyl počet hráčů. V době klesající popularity mobilních pokémonů tak nastal čas na restart. A ten nastal včera, kdy vyšla oživená verze Ingress Prime.

A ta se částečně inspirovala u Pokémon Go, redesignem chce nalákat nové hráče. Ti stávající mají možnost vrátit se první level, za což dostanou speciální odznak. Podle recenzí to sice vypadá, že nic výrazného do hry nepřibylo (položky byly jen různě popřeházeny), změny se však odehrály zejména v backendu. Hra dostala umělou inteligenci, která se má postupně přizpůsobit vašemu stylu hraní, a snížily se i nároky hry na baterii. Princip zůstává stejný, dvě frakce bojují proti sobě o kontrolu nad portály, jejichž spojováním získávají pro svou frakci četná území a body s nimi spojené.

Představení Ingress Prime:

Hru Ingress Prime stahujte zdarma pro Android a iOS.