Zombíci v rozšířené realitě. Na Androidu a iOS vyšel The Walking Dead: Our World

Očekávaná hra pro rozšířenou realitu je konečně tady. Ve hře The Walking Dead: Our World budete místo pokémonů nebo dinosaurů likvidovat zombíky, kteří jsou v rozšířené realitě všude okolo vás. Hra je postavena na mapových datech Google Map, přímo ve hře se zobrazují názvy ulic i „generické“ modely budov. Přináší hra nějaké výrazné novinky nebo se jedná jen o klon Pokémon Go bez špetky invence?

Základem hry jsou mise okolo vás, v nichž likvidujete zombíky nebo zachraňujete přeživší. Ty si můžete odvést na vámi postavenou základnu. Za splněné úkoly dostáváte suroviny, zejména zbraně, tokeny na stavbu dalších budov, nebo hrdiny. Ti vám pomáhají při střeleckém souboji, v rámci nichž pouze míříte na nepřátele. Můžete si také zapnout AR režim, takže se zombíci ukazují ve skutečném světě díky ARCore a ARKitu. Občas vám padnou i legendární hrdinové se speciálními schopnostmi. Na mapě tu a tam najdete bednu se surovinami, nepřátelská hnízda nebo časově omezené mise.

V rozšířené realitě můžete lovit zombíky a zachraňovat přeživší:

Hned od startu jsou ve hře vaše denní a skupinové týdenní úkoly, achievementy, do skupiny hráčů se můžete přidat po vyhledávání nejbližších skupin nebo si vytvořit svou vlastní. Ve skupině můžete s ostatními hráči komunikovat přes integrovaný chat. Všechny úkony stojí energii, tu si však doplňujete sbíráním beden rozesetých po okolí. Hra ještě není dotažena úplně do konce, některé funkce ještě chybí dodělat, občas je problém s kvalitou AR režimu nebo se zamrznutím. Hru stahujte zdarma pro Android a iOS.