Někdy se to zkrátka nepovedlo. Jindy byl exotický design záměrný a rozděluje publikum na fandy a hatery. Na jednom se však shodneme všichni – byla to velmi pestrá doba. Mobilní telefon hledal svoji cestu do budoucnosti, což znamenalo i řadu slepých uliček a bizarních kreací. Pak přišel rok 2007 a Apple představil iPhone. Ukázal směr, posunul nás o skok dále, ale také nás zbavil kreativity, pestrosti barev i tvarů. Vrátí se ta doba ještě někdy?