Zrušili roaming, zavedli neomezená data, přesto na zahraniční dovolené stále vede Wi-Fi

Z průzkumu NMS Market Research vyplynulo, že zahraniční dovolenou si minimálně jednou do roka dopřeje 36 % obyvatel ČR, celá polovina obyvatel vycestuje alespoň jednou za dva roky. Drtivá většina cest (96 %) proběhne na území Evropské unie, kde už loni zmizely roamingové příplatky, přesto je mobilní internet stále aktuální téma.

Vodafone a T-Mobile sice nedávno nabídly data bez limitu, ovšem v obou případech operátoři v zahraničí snižují rychlost připojení. Přikoupit si na dovolené datový balíček místního operátora tedy zůstává lákavou možností.

75 % lidí na svých cestách využívá internet v mobilu, ale datové služby u zahraničních operátorů nakupuje jen 13 % z nich. Zbytek spoléhá právě na roaming (41 %) a místní Wi-Fi připojení (51 %).

Nejčastěji (64 %) si lidé přikupují datové balíčky v přepočtu od 100 do 500 korun. Na ochotu připlatit si více má překvapivě malý vliv, zda je v dané destinaci nutné platit za roaming či nikoli. Ve vyšší cenové hladině od 500 do 1 000 korun si balíček koupí 22 % respondentů cestujících do Evropy, 15 % do Asie, 30 % do Ameriky a 38 % do Afriky.

Nejčastějším důvodem nákupu dat je navigace v mobilu, díky níž se na místní operátory obrací 69 % respondentů. Jen o něco méně lidí (67 %) si data přikupuje kvůli přístupu na sociální sítě. Komunikaci se zaměstnavatelem a aktuální zpravodajství jako důvod nákupu datových balíčků uvádí pouhá třetina respondentů.