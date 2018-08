ZTE je po všech trablech zpět v sedle. Na veletrhu IFA představí Axon 9

Čínské ZTE v posledních měsících prošlo zřejmě nejhrbolatější kapitolou své dosavadní existence. Americká vláda v dubnu zakázala dovoz produktů ZTE do USA, a to proto, že firma i přes zákaz pokračovala v zásobování Íranu a Severní Koreje technologiemi. ZTE navíc nemohlo využívat součástky amerických firem, problém byl zejména u čipsetů od Qualcommu. A to až po následujících sedm let, což by mělo pro výrobce likvidační efekt.

V červnu v celém sporu nastal obrat. ZTE, které je minimálně ze třetiny závislé na amerických technologiích, se s americkou vládou dohodlo na podmínkách své další existence na americkém trhu. Číňané zaplatili pokutu ve výši 1 miliardy USD a 400 milionů jako kauci. Pokud by znovu porušili nastavené podmínky, USA by jim kompletně zavřela dveře a navíc by jim tato částka propadla. Američané navíc do firmy poslali „záchranný tým“, který dohlédl na výměnu vedení a správní rady.

„Očista“ ZTE zdá se dopadla na výbornou a výrobce se začíná opět pomalu stavět na vlastní nohy, byť označení „ZTE“ u smartphonů již společnost nadále nesmí používat. Soudíme tak podle očekávané přítomnosti výrobce v Berlíně, kde na přelomu srpna a září vypukne očekávaný veletrh IFA 2018. Na pozvánce ZTE se sice dočteme o inovacích v segmentu 5G, podle jiných spekulací však chce výrobce v Berlíně představit smartphone Axon 9. A my budeme zvědavi, jak se číňanům povede očekávaný „comeback“.

USA má problém s čínskými výrobci. Mimo ZTE je trnem v oku i Huawei:

