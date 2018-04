ZTE „má po ptákách“. Sedm let nesmí používat žádné americké technologie a software

Tažení americké vlády proti čínským telekomunikačním společnostem pokračuje. Tamní ministerstvo obchodu zakázalo dodávat technologie čínské společnosti ZTE, která vyrábí jak koncová zařízení (smartphony, telefony, tablety), tak i prvky síťové infrastruktury pro mobilní sítě. Důvodem má být pokračující zásobování Íránu a Severní Koreje technologiemi ze strany ZTE, na které Spojené státy uvalily sankce.

ZTE už dříve slíbilo, že nebude svoje produkty, ve kterých používá i americké technologie, do těchto zemí dodávat. Několik vedoucích pracovníků ale tento zákaz dlouhodobě porušovalo. Firma zaplatila pokutu a zavázala se viníky potrestat. K úplné nápravě však nedošlo a Američanům došla trpělivost. Vláda vydala nařízení, které firmě ZTE Corporation znemožní používat jakékoli americké technologie a software, a to až do 13. března 2025 (celé znění nařízení si můžete v angličtině přečíst zde). ZTE zatím jen oznámilo, že celou věc zaregistrovalo a nyní sbírá podklady pro svoji reakci.

Pro byznys ZTE znamená zákaz obchodování s Američany velké omezení, protože už nyní jsou jeho produkty nejméně ze čtvrtiny na amerických řešeních závislá. Příkaz znamená například konec čipsetů Intel a Qualcomm ve smartphonech a tabletech, ale také zákaz licencování služeb Googlu v prostředí Androidu. Smartphony ZTE tak budou mimo domácí čínský trh prakticky neprodejné. Nařízení by se nemělo týkat smartphonů značky Nubia, kde ZTE loni odprodalo část akcií a snížilo tak svůj podíl na 49,9 %.

ZTE se letos prezentovalo se skládacím smartphonem Axon M: