ZTE se bude bránit proti americkému embargu. Poškozuje prý nejen samotnou firmu, ale i její partnery

ZTE je odhodláno všemi dostupnými prostředky zvrátit rozhodnutí vlády USA o embargu na dodávky amerických technologií, uvádí čínská firma v tiskovém vyjádření. Podle ZTE je zákaz neférový, ohrožuje existenci společnosti a navíc prý poškozuje i partnery společnosti, mezi kterými je i mnoho amerických firem.

Američané embargem potrestali ZTE za opakované dodávky technologií do zemí, na které vláda Spojených států uvalila sankce a zakázala s nimi jakýkoli obchodní styk. Produkty ZTE jsou nejméně z jedné čtvrtiny postaveny i na amerických technologiích. Nyní ZTE nesmí po dobu 7 let používat ve svých produktech americké technologie, a to na úrovni hardwaru i softwaru.

ZTE se brání tím, že na porušení zákazu exportu do Íránu a Severní Koreje ze strany několika svých zaměstnanců samo upozornilo a že ustavilo interní komisi, která se případem intenzivně zabývá, ale ještě neuzavřela vyšetřování. ZTE chce primárně stanovené sankce zmírnit pomocí komunikace s americkou vládou, nebude ale váhat obrátit se i na soudy, aby ochránilo své zájmy.

Americká vláda brání v podnikání nejen ZTE, ale také Huawei: