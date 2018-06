ZTE se dohodlo s americkou vládou. Zaplatí další pokutu a pustí k sobě „dohledový tým“

Čínská technologická společnost ZTE dosáhla dohody s americkou vládou, která na ni po opakovaném porušení podmínek na embargo dodávek technologií do vybraných zemí, uvalila sankce. Ty by pro byznys ZTE, nejméně ze třetiny závislý na amerických technologiích, mohly mít existenční dopad. Vedení společnosti si Američany udobřilo, ale zadarmo to rozhodně nebude.

Podle agentury Reuters bude ZTE muset uhradit další pokutu ve výši 1 miliardy amerických dolarů. Částku v podobné výši už zaplatila dříve za porušení embarga dodávek technologií do Severní Koreje a Íránu. Dalších 400 milionů musí čínská společnost zaplatit jako kauci. Pokud znovu poruší nějaký bod dohody, peníze propadnou Američanům.

Do vedení ZTE bude navíc vyslán tým sestavený americkým ministerstvem obchodu, který má dohlédnout na to, aby čínská společnost do měsíce vyměnila vedení a správní radu. Právě k této nápravě v minulosti nedošlo a ZTE se manažerů zodpovědných za obchodování s „nepřátelskými“ zeměmi nezbavila. USA proto chtěly původně zablokovat jakoukoli spolupráci amerických firem se ZTE na 7 let, což by pro firmu mohlo mít likvidační efekt. Tomuto černému scénáři se nakonec čínská technologická společnost vyhne.

