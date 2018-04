Zuckerberg umí z Messengeru vymazat už poslané zprávy. Tuhle VIP funkci mají brzy dostat všichni

Facebook testuje novou funkci, která odesilateli umožní smazat již zaslané zprávy v Messengeru. Informace přišla krátce poté, co zahraniční média reportovala, že redaktorům ze schránek zmizely zprávy, které jim poslal Mark Zuckerberg, šéf Facebooku.

Na dotazy firma uvedla, že v reakci na skandály Sony Pictures v roce 2014, kdy unikla vnitrofiremní komunikace, zavedl omezení doby, po kterou se uchovávají zprávy manažerů Facebooku. Firma se také omluvila, že o funkci neinformovala a že nebyla dříve dostupná všem uživatelům.

Na funkci „Odstranit“ narazíte v Messengeru i dnes, smaže však zprávu pouze na vaší straně chatu, druhá strana ji stále vidí. To by se ale mělo v dohledné době změnit a zpráva zmizí i adresátovi. Jak to bude fungovat, ani kdy se dočkáme, zatím není jasné. Podobnou funkci ale má třeba WhatsApp (také patří Facebooku), zde je možné smazat zprávu v případě, že si ji druhá strana ještě nezobrazila.

Zdroj: TechCrunch