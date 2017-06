Jak jsme si v roce 2006 představovali první iPhone

Je to právě deset let, co Apple představil první iPhone. Ale mluvilo se o něm už roky před tím. Jak si jej představovali tehdejší designéři? Bez zajímavosti nejsou ani komentáře a očekávání, která jsme tehdy na iPhone kladli.



Než přišel iPhone, byl obrovským fenoménem světa mobilní elektroniky hudební přehrávač iPod.



...a tak není divu, že se lidé při tvorbě konceptů snažili vycházet právě z iPodu.



A evidentně o přerodu iPodu na iPhone přemýšleli i v Applu. Toto je jeden z prototypů softwaru pro iPhone. Jmenuje se Acorn OS a má kontakty, telefonní aplikaci, SMS a přehrávač jako vytržený z iPodu (obr.: Sonny Dickson).



Nejčastěji jen přidali klávesnici.



Někteří zkoušeli zachovat tehdy typický kruhový ovladač.



...občas dost bizarním způsobem.



Zkoušeli všemožné typy konstrukcí.



Některé byly od prvního iPhonu hodně daleko.



Jiné se alespoň blížily.



A některé dokonce předběhly čas. Tento koncept se podobá spíše iPhonu 4/4S.



Apple se tehdy zaměřoval na hudbu, proč by tedy iPhone nemohl mít reproduktor?



Prvky z někdejších telefonů Motorola byly docela časté a ne náhodou, Apple s Motorolou na vývoji mobilu kdysi opravdu spolupracoval...



...takže se občas objevovaly koncepty, které odkazovaly na slavnou Motorolu Razr.



Ne, ani tohle není iPhone, ale o o osm let později došlo i na hodinky.



Číselník v kruhu? Tohle snad ani nebylo myšlené vážně...



Další variace na iPod, tentokrát s větším displejem. Ale uživatelské prostředí je prvnímu iPhonu na hony vzdálené.



A znovu véčko, tentokrát s originálním kloubem.



iPhone jako přívěsek? Hmmm, ne.



Ani tohle nebyl styl tehdejšího Applu.



iPhone měl být revoluční, proč by tedy nemohl vypadat třeba takto?



Takhle tehdy vypadaly běžné mobily, to by na revoluci nestačilo.



Tohle je naopak až moc velká divočina, která se hodila spíše do sci-fi filmů.



A ještě jedna divočina. Proč by iPhone nemohl vystoupit nad rámec jediného zařízení?



Zajímavý směr – iPodový ovladač se přesunul na displej.



Objevovaly se i první vtípky, které se s iPhonem táhnou celé roky.



Variace na kovový iMac, ale Apple se s iPhonem vydal zcela svérázným směrem.



Ne všechny koncepty se nutně jmenovaly iPhone, ne všechny se prezentovaly jako uhlazené rendery – někteří to zkoušeli jako snímek obrazovky, nebo reklamy v tisku.

A závěrem jeden citát:

Lidé neví, co chtějí, dokud jim to neukážete.

Steve Jobs

Co dodat? Steve měl zase jednou pravdu. Dnes každý ví, jak vypadá smartphone. Ale podívejte se, jak si jej lidé představovali, než jim to Apple ukázal...



Taková je realita. Trochu nuda – oproti některým kreacím výše...